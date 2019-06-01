التعاون يحدد موعد معسكره الإعدادي.. ويجدد عقد جهاد الحسين

كشف التعاون عن موعد البرنامج الزمني الخاص بإعداد الفريق الأول لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، كما جدد تعاقده مع المحترف السوري جهاد الحسين.

وأوضح النادي أن فترة الإعداد تبدأ 10 يوليو المقبل، على أن ينطلق المعسكر الخارجي في هولندا يوم 20 من الشهر ذاته، وسيختتم التعاون معسكره الخارجي في الأول من أغسطس المقبل ويعود إلى مدينة بريدة.

ويخوض الفريق 7 مواجهات ودية خلال معسكر هولندا الذي ينقسم إلى 6 أيام في هيسوم، و15 يوماً في مدينة ميرلو.

وجدد الفريق عقد جهاد الحسين لمدة موسم واحد، وذلك بمقر النادي بحضور محمد القاسم، رئيس مجلس الإدارة، ونائبه علي الشايعي.

ويذكر أن التعاون توج بلقب كأس الملك، وحل ثالثاً في جدول دوري المحترفين السعودي برصيد 56 نقطة، وتأهل لدوري أبطال آسيا للموسم المقبل.