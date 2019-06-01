الفتح يوافق على إعارة الجبال للصفاقسي التونسي حتى نهاية الموسم

أعلن الفتح يوم السبت موافقته على إعارة فتحي الجبال، مدرب الفريق، إلى نادي الصفاقسي التونسي لقيادته فيما تبقى من مباريات في الدوري التونسي.

وكانت إدارة الصفاقسي التونسي طلبت الاستعانة بخدمات الجبال لنهاية مباريات الدوري التونسي، وهو ما وافق عليه نادي الفتح السعودي.

وأصدر النادي السعودي بيانا يوم السبت جاء فيه: في إطار تعاون إدارة نادي الفتح مع الأندية العربية، استجابت الإدارة مؤخرًا، للطلب الذي تقدم به النادي الصفاقسي التونسي رسميًا للاستعانة بالمدير الفني للفريق الأول فتحي الجبال للإشراف على الدفة الفنية لفريق الصفاقسي خلال ما تبقى من مباريات الدوري التونسي.

وأضاف البيان: نتيجة لذلك التعاون المثمر بين الناديين، تلقى رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق خطاب شكر وتقدير من إدارة النادي الصفاقسي التونسي وجماهيره ومحبيه.

وذكرت إدارة الصفاقسي في الخطاب التي أرسلته لنادي الفتح: لقد مثّل تعاونكم معنا للموافقة على طلبنا نقطة مضيئة أسعدت كل المحيطين بأسوار النادي الرياضي الصفاقسي من هيئة مديرة ومسؤولين وجماهير ، حيث لبيتم طلبنا دون تردد حرصًا على مصلحة فريقنا.