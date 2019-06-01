"فيفا" يمتدح هدف البريكان.. ويشبهه ببيركامب وإبراهيموفيتش

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بهدف فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي للشباب، في مرمى منتخب بنما، مضيفاً أن عمالقة اللاعبين مثل الهولندي دينيس بيركامب والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش كانا ليفتخرا بالهدف.

وسجل البريكان هدف المنتخب الوحيد في مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2019 تحت 20 عاماً المقامة في بولندا.

وكان المنتخب السعودي قد لعب في المجموعة الخامسة، إذ خسر في المباراة الأولى أمام فرنسا بهدفين دون رد، وأمام مالي بأربعة أهداف لثلاثة، وأمام بنما بهدفين لواحد، جاء عن طريق فراس البريكان، ليودع الأخضر الشاب البطولة.

وكتب "فيفا" على حسابه الرسمي في "تويتر": هو هدف كان ليجعل دينيس بيركامب وزلاتان إبراهيموفيتش فخورين. صحيح أنهم غادروا البطولة، ولكن السعودية وفراس البريكان تركوا لنا هذا الهدف الجميل.

ويعرف اللاعبان العالميان، بيركامب وإبراهيموفيتش بأهدافهما الرائعة التي تأتي بطرق هوائية "أكروباتية"، مثل هدف الأول في مرمى نيوكاسل بموسم 2001 – 2002، وهدف إبراهيموفيتش في مرمى إنجلترا بعام 2014.