الشباب يعلن مشاركته في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

أعلن الشباب برئاسة خالد البلطان، يوم الأحد، مشاركته رسمياً في كأس العرب للأندية الأبطال، بمسماها الجديد في العام الثاني، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعدما تلقى موافقة من الاتحاد العربي لكرة القدم.

وبدأت البطولة العربية للأندية بنسختها الجديدة في عام 2018، وسميت بكأس زايد للأندية الأبطال، ولعب نهائي البطولة في العين الإماراتية على ملعب هزاع بن زايد، والذي جمع الهلال بالنجم الساحلي التونسي ليتوج الأخير بطلاً للنسخة الأولى بعد فوزه بهدفين لواحد.

وأُعلن في أبريل الماضي، خلال اجتماع الاتحاد العربي لكرة القدم، تسمية النسخة الثانية بمسمى كأس محمد السادس للأندية الأبطال على أن يقام النهائي في الرباط المغربية.