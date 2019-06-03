الفتح يتعاقد مع البولندي ميشال جانوتا

أعلن مجلس إدارة نادي الفتح، يوم الاثنين، تعاقده مع ميشال جانوتا، لاعب نادي أركا غدينيا البولندي، لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد إلى سنتين.

وقال نادي الفتح في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": جاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني فتحي الجبال بعد متابعة دقيقة ورؤية ما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة للفريق.

وعبر اللاعب عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، مؤكدا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.

وسبق ومثل صاحب الـ "28 عاما" المنتخبات البولندية في المراحل السنية وصولا إلى الأولمبي، ولعب في عدة أندية في الدوري البولندي والكرواتي والهولندي أبرزها فينورد الهولندي، علما أنه يلعب في خط الوسط.