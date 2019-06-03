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صحيفة كرواتية: زوران في طريقه إلى ناديه السابق

المصدر: العربية. نت
الكرواتي زوران ماميتش مع نادي الهلال في صورة "أرشيفية"
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كشفت تقارير صحافية، يوم الاثنين، عن اقتراب الكرواتي زوران ماميتش، مدرب الهلال السابق، من العودة إلى قيادة دينامو زغرب الكرواتي في الفترة المقبلة.

وكانت إدارة نادي الهلال أقالت زوران من منصبه في أبريل الماضي عقب النتائج السلبية التي حققها مع الفريق خاصة بعد الخروج من نصف نهائي كأس الملك على يد التعاون.

وأشارت صحيفة " net.hr" الكرواتية إلى أن زوران سيعود إلى تدريب دينامو زغرب، وقال التقرير: من الواضح أن زوران سيعود إلى دينامو زغرب، خاصة أنه يرغب في الحصول على وظيفة في أسرع وقت ممكن.

الخبر الذي نشرته صحيفة " net.hr" الكرواتية الخبر الذي نشرته صحيفة " net.hr" الكرواتية

وأضاف: سيستعين زوران بمساعده السابق، إلى جانب دامير كرزنار اللاعب السابق في الفريق للتواجد على مقاعد البدلاء لمعاونته في الجهاز الفني.

كلمات دالّة

#الهلال, #زوران

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