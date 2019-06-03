صحيفة كرواتية: زوران في طريقه إلى ناديه السابق

كشفت تقارير صحافية، يوم الاثنين، عن اقتراب الكرواتي زوران ماميتش، مدرب الهلال السابق، من العودة إلى قيادة دينامو زغرب الكرواتي في الفترة المقبلة.

وكانت إدارة نادي الهلال أقالت زوران من منصبه في أبريل الماضي عقب النتائج السلبية التي حققها مع الفريق خاصة بعد الخروج من نصف نهائي كأس الملك على يد التعاون.

وأشارت صحيفة " net.hr" الكرواتية إلى أن زوران سيعود إلى تدريب دينامو زغرب، وقال التقرير: من الواضح أن زوران سيعود إلى دينامو زغرب، خاصة أنه يرغب في الحصول على وظيفة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: سيستعين زوران بمساعده السابق، إلى جانب دامير كرزنار اللاعب السابق في الفريق للتواجد على مقاعد البدلاء لمعاونته في الجهاز الفني.