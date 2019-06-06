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رجاءالله السلمي: 14 يوماً لإتمام مراحل انتخابات الأندية

المصدر: العربية.نت
رجاء الله السلمي وكيل الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات العامة
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أكد رجاءالله السلمي، وكيل الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات العامة، أن إجراءات الانتخابات في الأندية يجب أن تتم خلال 14 يوما، فيما سيتم اختصارها إلى 10 للأندية المشاركة آسيوياً.

وكانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد أعلنت اللائحة الجديدة للأندية الرياضية والتي شملت استحداث منصب الرئيس التنفيذي للأندية، وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 9 بدلا من 5، واعتماد العضوية الذهبية والعادية.

وكتب رجاءالله السلمي على صفحته الرسمية في "تويتر": تم تقليص إجراءات ومراحل الانتخابات في الأندية إلى 14 يوما، فيما ستختصر هذه الإجراءات إلى 10 أيام في الأندية المشاركة آسيوياً.

كلمات دالّة

#الدوري السعودي للمحترفين, #رجاءالله السلمي, #الهيئة العامة للرياضة

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