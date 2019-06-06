عبدالعزيز الفيصل يعتمد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة بعد مراجعتها وإجراء العديد من التعديلات الجوهرية عليها، بما يتماشى مع المرحلة المقبلة.

وتضمنت اللائحة الجديدة التي خضعت للتدقيق من قبل خبراء ومختصين وقانونيين معتمدين، تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضوياتها التي تم اعتمادها بفئتين، إحدهما ذهبية والأخرى عادية، كما تضمنت اللائحة تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة وصلاحياته، إلى جانب صلاحيات الرئيس التنفيذي الذي تم استحداثه كمنصب جديد، ضمن تشكيل مجالس الأندية، بالإضافة إلى وضع مهام واضحة لأعضاء مجالس الإدارات التي تم تحديدها من خمسة إلى تسعة أعضاء بما فيهم رئيس مجلس الإدارة.

وقال حساب الهيئة العامة للرياضة على "تويتر": تأتي هذه الخطوة المهمة من الهيئة العامة للرياضة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة الحريصة على الارتقاء بمستوى الأندية الرياضية في السعودية وتطوير آلية العمل بها، وتفعيل أجهزتها وتعزيز قواعد الحوكمة، بما يضمن استمرار أداء الأندية لبرامجها وأنشطتها، لتمثيل السعودية في المحافل الرياضية في المستويين القاري والدولي خير تمثيل، وبما يعكس رقي وتطوير الرياضية في السعودية.

واعتمدت الهيئة نظام الترشح عن طريق القائمة، وأن تشتمل القائمة على عدد مكون من 5 إلى 9 أعضاء لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، وحددت الهيئة شروط الترشح، بحيث يكون رئيس مجلس الإدارة سعودي الجنسية ومن أعضاء الجمعية العمومية، وحاصلا على درجة البكالوريوس، على أن يكون مرشح عضوية مجلس الإدارة حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأضافت الهيئة: يجب ألا يقل عمره عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 سنة، وأن يقوم المرشح بسداد المبالغ المتصلة بعضوية النادي.