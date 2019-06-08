جورجي سيماو مدرباً للفيحاء خلفاً لنور الدين زكري

وقعت إدارة الفيحاء يوم السبت مع المدرب البرتغالي جورجي سيماو موسماً واحداً بعد تجربته في بوافيشتا، خلفاً للجزائري نور الدين زكري.

وسبق للمدرب البرتغالي الإشراف على أندية بوافيشتا وسبورتنغ براغا وباكوش فيريرا وبيلينينسيس، وستكون المرة الأولى التي يدرب فيها جورجي خارج البرتغال وأوروبا منذ أن بدأ العمل ضمن الطواقم التدريبية في عام 2003 عندما استهل مشواره كمساعد مدرب في نادي أتلتيكو كلوب كاسيم البرتغالي.

وكان الفيحاء يصارع على البقاء في الدوري السعودي للمحترفين، وهو ما نجح بتحقيقه بعدما أنهى المنافسة في المركز الـ12 بفارق نقطة عن الحزم الذي لعب ملحق الصعود والهبوط.