قائمة ياسر المسحل الانتخابية تستوفي شروط رئاسة اتحاد القدم

أعلنت لجنة الانتخابات يوم السبت، قائمة انتخابية أولية ممن تقدموا لرئاسة الاتحاد أو العضوية، وهذه القائمة هي الوحيدة التي استوفت الشروط ويترأسها ياسر المسحل، المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وفي القائمة المذكورة، سيكون خالد الثبيتي نائبا للرئيس، وعضوية كل من أضواء العريفي وبندر الأحمدي وتركي السلطان وخالد بن عبدالعزيز بن مقرن وعبدالله كبوها وعبدالعزيز العفالق ومعيض الشهري ونزيه النصر ونعيم البكر.

وكان قد فتح الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الخامس من مايو الماضي إلى 23 من الشهر نفسه، وأعلن حينها ترشح شخصين بقائمة انتخابية و3 دونها. ويحق للمستبعدين التظلم خلال افترة بين التاسع من يونيو وحتى الحادي عشر.