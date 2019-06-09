سباق الرئاسة.. أسماء جديدة في الهلال وآل سويلم وحيداً

بدأت أندية الدوري السعودي للمحترفين يوم الأحد استقبال طلبات المرشحين لرئاسة وعضوية مجالس الإدارة، في يومها الأول والممتدة حتى الثلاثاء المقبل.

وكتبت الهيئة العامة للرياضة على "تويتر": الأندية الرياضية تبدأ في استقبال المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية بحضور أعضاء لجنة الانتخابات من مكاتب الهيئة العامة للرياضة ومن وكالة شؤون الرياضة.

ويغلق باب الترشيح يوم الثلاثاء على أن يتم بعدها فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين في الأندية الـ16، وبدأت اللجان المكلفة من الهيئة العامة للرياضة بالإشراف على الانتخابات وأعمالها داخل مقرات الأندية.

وتحدد يوم الجمعة موعداً للطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين وينظر فيها في اليوم الذي يليه وبعدها بـ48 ساعة يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

ويتوجه المرشحون إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو الجاري لاختيار مجلس الإدارة، بينما يفتح في اليوم التالي باب الطعن على إجراءات الجمعية العمومية وينظر فيها حتى 21 يونيو.

ويبرز سعود آل سويلم كاسم وحيد في سباق الرئاسة بنادي النصر، وهو الرجل الذي استلم المنصب بالتكليف الموسم الماضي، وتوجه بالحصول على كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما شهدت ساحة جاره الهلال دخول أسماء جديدة أبرزها فهد بن نافل، فيما أشارت أنباء صحفية إلى دخول بدر الحماد وسلطان بن سعيد وموسى الموسى إلى السباق.

وفي الشباب، أعلن خالد البلطان رغبته الترشح لفترة رئاسية قادمة بعدما قضى الموسم الماضي مكلفاً، وحتى الآن لا توجد أسماء جديدة تزاحمه على مقعد الرئاسة.

وظهر اسم أنمار الحائلي وحيداً في سباق الحصول على رئاسة اتحاد جدة، بينما أشارت أنباء صحافية إلى نية عبدالإله مؤمنة وسفيان باناجه وكذلك عبدالعزيز عبدالعال، الترشح لرئاسة جاره الأهلي.