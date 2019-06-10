المدلج يعلن ترشحه لرئاسة الفيصلي

أعلن فهد المدلج رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، يوم الاثنين، ترشحه لدورة جديدة في الجمعية العمومية المقبلة وذلك بعدما تلقى اتصالا من الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، محافظ محافظة المجمعة، أكد من خلالها ضرورة ترشح المدلج لرئاسة النادي.

وقال حساب الفيصلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تلقى المدلج اتصالا من الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، محافظ محافظة المجمعة، أكد من خلالها ضرورة ترشح المدلج لرئاسة النادي، نظير ما قدمه المدلج من عمل خلال السنوات السابقة، مما كان له الأثر الكبير في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث قدم من خلالها نموذجا فريدا للإدارة المحترفة التي تعمل وفق إمكانات محدودة وطموحات كبيرة جعلت الفيصلي مكانة كبيرة بين الأندية ومنافسا على البطولات.

وثمن فهد المدلج هذه المبادرة غير المستغربة، وقال في تصريحات نشرها حساب الفيصلي على "تويتر": الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل خير داعم وموجه لي خلال فترتي السابقة والتي حققنا فيها أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي في إدارته المختلفة نتائج إيجابية، ابتداء من تواجد جل ألعاب النادي في الدوري المتاز إلى جانب تحقيق عوائد ربحية للنادي وسترحل إلى الموسم القادم، وبدون ديون مسجلة.

وأضاف: على ذلك.. ونزولا عند رغبة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، ومن ثم طلب أعضاء شرف النادي وزملائي منسوبي النادي ورجالات مدينتي، أعلن تشرحي لرئاسة النادي بقائمة من خيرة الشباب.