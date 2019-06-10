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7 أجانب لأندية دوري المحترفين في الموسم المقبل

المصدر: العربية.نت
جانب من مباراة النصر والهلال في الذهاب
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قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأحد، تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين للموسم المقبل، إلى 7 لاعبين ولاعب مواليد واحد لكل ناد.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً يفيد بتفاصيل القرار "اعتمد مجلس إدارة اتحاد القدم عدد اللاعبين الأجانب والمحترفين للموسم المقبل ليصبح 7 لاعبين أجانب وواحد مواليد لأندية الدوري السعودي للمحترفين، و4 أجانب لأندية الدرجة الأولى وواحد مواليد، و2 لأندية الدرجة الثانية و2 مواليد".

وأضاف البيان اعتماد فترات تسجيل اللاعبين الصيفية والشتوية، إذ تبدأ الأولى في 12 يونيو حتى 31 أغسطس، فيما تبدأ الأخرى في الأول من يناير 2020 حتى 31.

كلمات دالّة

#النصر, #الاتحاد السعودي لكرة القدم, #الدوري السعودي للمحترفين, #الهلال

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