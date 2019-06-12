الصائغ: متمسكون باللاعبين.. وهدفنا تحقيق الآسيوية

أوضح أحمد الصائغ الرئيس المرشح لرئاسة نادي أهلي جدة، أنه تقدم بملف ترشحه بدعم من الأمير منصور بن مشعل.

وقدم أحمد الصائغ رئيس الأهلي المكلف بملف ترشيحه لرئاسة النادي في فترة رئاسية جديدة مع انتهاء اليوم الثالث والأخير لتقديم طلبات الترشح، وقال في لقاء مع "العربية" يوم الثلاثاء: أتمنى أن أكون على قدر الثقة.

وبخصوص إمكانية انتقال عدد من اللاعبين عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، ذكر: كرئيس مكلف لم يردنا أي طلب لانتقال أي لاعب من الفريق، ومتمسكون باللاعبين وبالمجموعة التي لدينا.

وحول ترشحه لرئاسة النادي، قال: الحمل ثقيل كما أن طموح الجماهير عال، ولدينا هدف وهو تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، ونتمنى التوفيق في ذلك.