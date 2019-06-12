رجاء الله السلمي: باب الترشح سيفتح مجدداً لنادي النصر

أكد رجاء الله السلمي، وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام، أنه سيتم إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى لنادي النصر يوم الأحد المقبل، وذلك لعدم تقدم أي مرشح لرئاسة وعضوية النادي.

وقال في لقاء مع "العربية" يوم الثلاثاء: وفقا للمادة 77 في اللائحة، والتي تنص على إعادة فتح باب الترشح مرة ثانية وبنفس المدة الزمنية، ولذلك سيتم فتح الباب لاستقبال ملفات الترشح يوم الأحد القادم ولمدة 3 أيام.

وحول سير عملية استقبال طلبات الترشح خلال الأيام الثلاثة الماضية، ذكر: لأول مرة تقام الانتخابات في 13 ناديا خلال ذات الفترة الزمنية، والأمور سارت بشكل مطمئن، ونعتبر المرحلة الأولى انتهت ونتطلع لإكمال بقية المراحل الأخرى.

وأشار رجاء الله السلمي إلى أنه يجوز لرئيس لجنة الانتخابات قبول القائمة الوحيدة المقدمة دون منافسة، إذا كانت لا تستوفي شرطا من شروط الترشح على أن يكون المتقدم من عضوية الفئة الذهبية، وذلك وفقا للوائح.