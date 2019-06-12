13 مرشحاً لرئاسة الأندية.. وغياب تام في النصر

أغلقت اللجان المكلفة من قبل الهيئة العامة للرياضة، مساء يوم الثلاثاء، باب تلقي طلبات المترشحين لرئاسة وعضوية الأندية، وتقدم 13 مرشحا لرئاسة 11 ناديا خلال الأيام الثلاثة المتاحة.

وسيتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين خلال يومي الأربعاء والخميس، بينما تقام الجمعية العمومية لكل ناد في 18 يونيو الجاري، ويفتح باب الطعن في اليوم التالي، وينظر في ذلك حتى 21 يونيو.

وتقدم كل من فهد بن نافل وموسى الموسى لملف رئاسة نادي الهلال، وشهد نادي الرائد تقدم 4 مرشحين للرئاسة، وهم فهد المطوع وخالد السيف ومنصور العشاب ويوسف التويجري.

واقتصر الترشح في الأندية السبعة المتبقية على مرشح واحد فقط، ففي الفتح تقدم سعد العفالق، وأحمد الصائغ لأهلي جدة، وخالد البلطان لرئاسة نادي الشباب، بالإضافة إلى فهد المدلج في الفيصلي، وخالد الدبل للاتفاق، وسلطان أزهر لنادي الوحدة، وأنمار الحائلي قدم ملفه لرئاسة نادي الاتحاد.

وغادرت اللجنة المكلفة من قبل هيئة الرياضة نادي النصر، مساء يوم الثلاثاء، دون استقبال أي طلب، حيث لم يترشح أحد لرئاسة وعضوية النادي.