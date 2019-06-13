الجامعة المغربية: الإصابة تبعد حمدالله عن أمم إفريقيا

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم الخميس، استبعاد عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي، من قائمة المنتخب المغربي المشاركة في كأس أمم إفريقيا في مصر، وذلك بسبب الإصابة.

وذكر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية: قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد ضم اللاعب عبد الكريم باعدي إلى قائمة الـ 23 لاعبا الذين سيشاركون في النسخة الثانية والثلاثين لنهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

وأضاف البيان الصحافي: يأتي قرار دعوة باعدي لتعويض غياب اللاعب عبد الرزاق حمد الله المصاب على مستوى الظهر والورك، والذي تبين للطاقم الطبي للمنتخب أنه لن يستطيع إتمام المعسكر وبالتالي عدم المشاركة في البطولة.

وأشار البيان إلى أن طبيب المنتخب سيخضع اللاعب حمدالله إلى فحوص دقيقة يوم الجمعة.