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تقارير: حمدالله يغادر معسكر المنتخب المغربي

المصدر: العربية.نت
عبدالزراق حمدالله في لقطة ضربة الجزاء خلال لقاء المغرب ضد غامبيا
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ذكرت تقارير صحافية، يوم الخميس، أن المهاجم عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر السعودي، غادر معسكر المنتخب المغربي بسبب تعرضه لمضايقات.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية: غادر حمدالله معسكر المنتخب التحضيري لبطولة أمم إفريقيا في مصر، ولم تكشفت المصادر عن أسباب مغادرة حمدالله لمعسكر المنتخب.

وأضافت الصحيفة: ولكن أشارت بعض المصادر إلى أن حمدالله تعرض لمضايقات داخل المعسكر الإعدادي.

ويشار إلى أن حمدالله "28 عاما" عاد إلى قائمة المنتخب المغربي بعد فترة طويلة من الغياب بسبب توتر علاقته بالمنتخب، علما أنه شارك في اللقاء الودي الذي خسره المنتخب أمام غامبيا "0-1"، يوم الأربعاء، وشهدت المباراة إهدار فيصل فجر ركلة جزاء كان حمدالله يريد تسديدها في لقطة أثارت الجدل.

الخبر الذي نشرته صحيفة المنتخب المغربية الخبر الذي نشرته صحيفة المنتخب المغربية

كلمات دالّة

#النصر, #حمدالله, #المغرب

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