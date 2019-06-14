الأخضر يتقدم 3 مراكز في تصنيف "فيفا"

تقدم المنتخب السعودي 3 مراكز في التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم في نسخته الصادرة يوم الجمعة عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، واحتل المركز الـ 69 عالميا "1342 نقطة"، فيما تواجد سابعا على صعيد القارة الآسيوية.

وعزز المنتخب البلجيكي موقعه في صدارة التصنيف، والتي شهدت صعود المنتخب البرتغالي إلى المركز الخامس عقب تتويجه بلقب النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده في صدارة التصنيف إلى 1746 نقطة، بعد البداية القوية التي قدمها في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وظل المنتخب الفرنسي بطل العالم في المركز الثاني، لكنه بات متأخرا بفارق 38 نقطة خلف بلجيكا.

وظل المنتخب البرازيلي في المركز الثالث، وذلك قبل انطلاق منافسات كاس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2019) على أرضه مساء يوم الجمعة (صباح السبت بتوقيت غرينيتش)، بينما قفز المنتخب البرتغالي المتوج مطلع هذا الأسبوع بلقب دوري أمم أوروبا، مركزين، ليحتل المركز الخامس.

أما المركز الرابع، فقد احتفظ به المنتخب الإنجليزي، وتراجع المنتخب الكرواتي إلى المركز السادس.

وصعد المنتخب الإسباني مركزين ليحتل المركز السابع بينما تراجع منتخب أوروغواي مركزين ليحتل المركز الثامن وتراجعت سويسرا من المركز الثامن إلى التاسع، بينما بقي المنتخب الدنماركي في المركز العاشر.

وظل المنتخب المكسيكي صاحب أعلى تصنيف بين منتخبات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) حيث احتل المركز الثامن عشر بالتصنيف، وذلك قبيل انطلاق منافسات الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف.

كذلك يحمل المنتخب السنغالي أفضل تصنيف بين منتخبات القارة الإفريقية حيث يحتل المركز الثاني والعشرين.

ويصدر الـ"فيفا" النسخة المقبلة من التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم في 25 يوليو.