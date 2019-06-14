"الإرهاق" يقلق الأندية السعودية قبل الموسم الجديد

يواجه عدد من لاعبي الأندية السعودية المشاركين في بطولتي كوبا أميركا وأمم إفريقيا، التعرض للإرهاق نظير كثرة المباريات التي خاضوها مع أنديتهم محليا وقاريا وإقليميا إلى جانب ارتباطهم باستحقاقات منتخباتهم الدولية التي تستمر إلى حين موعد معسكرات الأندية الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

وتستعد الأندية السعودية، لاسيما النصر والهلال والأهلي والاتحاد، لخوض المعسكرات الصيفية في أواخر يونيو وأول يوليو المقبل، خاصة أن الفرق الأربعة مقبلة على مباريات هامة في دوري أبطال آسيا، حيث تلعب مباريات دور الـ 16 مطلع أغسطس المقبل.

ويستضيف النصر فريق الوحدة الإماراتي في 5 أغسطس، كما يلعب الاتحاد ضد ذوب آهن أصفهان في ذات اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ويشهد السادس من أغسطس قمة سعودية آسيوية، حينما يستضيف الأهلي فريق الهلال.

وتلعب مباريات الإياب في 11 و12 أغسطس، حيث سيغادر الاتحاد لمواجهة الفريق الإيراني، ويتجه النصر إلى أبوظبي لخوض مباراته أمام الوحدة الإماراتي، بينما تقام مباراة الهلال والأهلي في العاصمة الرياض.

وتقام بطولة كوبا أميركا في البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو حتى 8 يوليو، فيما تستضيف مصر نهائيات أمم إفريقيا من 22 يونيو إلى 19 يوليو.

ويعاني 6 لاعبين من شبح الإجهاد والتعرض للإصابات، لاسيما أنهم للموسم الثاني على التوالي لم ينالوا القسط الكافي من الراحة، خاصة أنهم شاركوا في نهائيات كأس العالم 2018 بعد نهاية موسم 2017-2018، وتنتظرهم مشاركات قارية حاليا في كوبا أميركا وأمم إفريقيا بعد نهاية الموسم المنصرم.

ويمتلك النصر، بطل الدوري السعودي، لاعبين يتواجدان في أمم إفريقيا، هما المغربي نور الدين أمرابط والنيجيري أحمد موسى، وخاض الثنائي أيضا نهائيات كأس العالم في روسيا مع منتخباتهما.

وأخذ أمرابط (32 عاما) 26 يوما للراحة بعد خروج المغرب من دور المجموعات في المونديال، قبل أن يلتحق بمعسكر النصر في سويسرا، علما بأنه شارك في الموسم المنصرم في 26 مباراة مع النصر في الدوري، بجانب مباراتين في كأس الملك، إلى جانب منافسات كأس زايد للأندية العربية الأبطال، إلى جانب 6 مباريات دولية مع منتخب بلاده.

بدوره، شارك أحمد موسى (26 عاما) مع نيجيريا في مونديال 2018 ولعب المباريات الثلاث في دور المجموعات، وكانت مباراته الأخيرة بتاريخ 26 يونيو، وبعدها أخذ عطلة امتدت إلى أغسطس، بعدما انتهت مفاوضات ناديه ليستر سيتي الإنجليزي مع النصر، ليصل إلى الرياض في 10 أغسطس وينضم بعدها لتحضيرات الفريق.

وتواجد موسى في 24 مباراة للنصر في الدوري، إلى جانب مباراتين في كأس الملك، وشارك في كأس زايد للأندية العربية الأبطال أيضا، واستدعي إلى قائمة المنتخب النيجيري في ست مناسبات.

إلى ذلك، يشارك ثنائي اتحاد جدة، المغربيان مروان دا كوستا وكريم الأحمدي مع منتخب "أسود الأطلس" في أمم إفريقيا، علما بأن الثنائي سبق وخاضا نهائيات كأس العالم أيضا.

وانضم الأحمدي (34 عاما) إلى تدريبات اتحاد جدة في معسكر النمسا بتاريخ 19 يوليو، وذلك بعدما أنهى مشاركته مع المنتخب، وأخذ "24 يوما للراحة"، وشارك مع الاتحاد في 24 مباراة بالدوري و4 مواجهات في كأس الملك، ولعب أيضا السوبر السعودي الذي فاز به الهلال في العاصمة البريطانية لندن، إلى جانب مشاركاته مع الاتحاد في كأس زايد للأندية الأبطال، بينما تواجد في 7 مباريات مع المنتخب خلال الموسم المنصرم.

وانضم المدافع مروان دا كوستا إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية، إلا أنه شارك في كأس العالم بروسيا، وخاض مع فريقه السابق 15 مباراة قبل حضوره إلى جدة، فيما لعب مع الاتحاد في الموسم الماضي 11 مباراة في الدوري و4 في كأس الملك، ليصل مجموع مبارياته إلى 30، بالإضافة إلى 5 مباريات شارك فيها مع المنتخب بعد المونديال.

ويعد أندريه كاريو أحد اللاعبين الذين شاركوا في مونديال روسيا ومقبل على استحقاق قاري أيضا بعد نهاية الموسم، حيث خاض صاحب الـ "28 عاما" منافسات كأس العالم في روسيا، ولعب آخر مباراة بتاريخ 26 يونيو، ثم التحق بمعسكر الهلال في النمسا بتاريخ 20 يوليو 2018، وشارك في لقاء السوبر السعودي أمام الاتحاد، ولعب في 21 مباراة مع الهلال في الدوري إلى جانب 3 مواجهات في كأس الملك، ولعب منافسات كأس زايد للأندية الذي خسره الهلال في النهائي أمام النجم الساحلي التونسي، بالإضافة إلى 8 مباريات دولية مع منتخب بيرو.

ويرتبط فاروق بن مصطفى، حارس نادي الشباب، بمشاركة مع منتخب تونس في أمم إفريقيا، علما بأنه تواجد في كأس العالم أيضا، وانضم إلى تدريبات الشباب في أواخر معسكر النمسا وذلك بسبب إصابته التي تعرض لها في المونديال.

وشارك صاحب الـ "29 عاما" في 27 مباراة للشباب بالدوري، إلى جانب مباراتين في كأس الملك، واستدعي في 9 مناسبات إلى "نسور قرطاج".

في حين، سيطول موسم زميله في الفريق، جمال بن العمري، الذي يستعد للدفاع عن ألوان منتخب الجزائر في أمم إفريقيا، علما بأنه لم يشارك في المونديال لعدم تأهل منتخب "الخضر"، ولعب العمري "29 عاما" في 25 مباراة بالدوري مع الشباب إلى جانب مواجهتي كأس الملك، وانضم لمنتخب الجزائر في 6 مناسبات مختلفة.

وستكون أنظار أهلي جدة متجهة إلى كوبا أميركا، وذلك لمتابعة مدافع الفريق باولو دياز الذي من المتوقع أن يكون عنصرا هاما في دفاع المنتخب التشيلي الذي لم يتأهل إلى مونديال روسيا، ولكن يتطلع للمحافظة على لقبه القاري، بعدما توج به في آخر نسختين.

ولعب دياز 2(4 عاما) في 33 لقاء مع أهلي جدة، حيث شارك في 24 مباراة بالدوري، و6 في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى 3 مباريات في كأس الملك، بجانب مباريات كأس زايد للأندية العربية الأبطال، وضمه مدرب تشيلي إلى قائمة المنتخب في 5 مباريات.