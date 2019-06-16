عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

أهلي جدة يوقع مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش

المصدر: العربية.نت
برانكو تولى تدريب عدة أندية في كرواتيا والإمارات وألمانيا وإيران
رابط مختصر

وقع أهلي جدة مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسمين المقبلين.

وتعاقب على أهلي جدة 3 مدربين الموسم الماضي، أولهم الأرجنتيني بابلو غيدي، والثاني خورخي فوساتي، وأنهى يوسف عنبر الموسم.

ويعرف المدرب الكرواتي الخبير (65 عاماً) الكرة السعودية جيداً بعدما سبق له الإشراف على فريق الاتفاق في موسم 2011-2012 وقاده إلى احتلال أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا.

ودرب برانكو أندية دينامو زغرب في بلاده، وهانوفر في ألمانيا، بالإضافة إلى الوحدة الإماراتي، وبيرسبوليس الإيراني، وشاندونغ لونغينغ في الصين، ومنتخب إيران في كأس العالم 2006.

كلمات دالّة

#برانكو إيفانكوفيتش, #أهلي جدة, #الاتفاق, #بيرسبوليس

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر