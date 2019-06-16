أهلي جدة يوقع مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش

وقع أهلي جدة مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسمين المقبلين.

وتعاقب على أهلي جدة 3 مدربين الموسم الماضي، أولهم الأرجنتيني بابلو غيدي، والثاني خورخي فوساتي، وأنهى يوسف عنبر الموسم.

ويعرف المدرب الكرواتي الخبير (65 عاماً) الكرة السعودية جيداً بعدما سبق له الإشراف على فريق الاتفاق في موسم 2011-2012 وقاده إلى احتلال أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا.

ودرب برانكو أندية دينامو زغرب في بلاده، وهانوفر في ألمانيا، بالإضافة إلى الوحدة الإماراتي، وبيرسبوليس الإيراني، وشاندونغ لونغينغ في الصين، ومنتخب إيران في كأس العالم 2006.