سحب قرعة التصفيات الآسيوية المزدوجة في يوليو

أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يوم الاثنين‭ ‬أن قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ستسحب في 17 يوليو المقبل في كوالالمبور.



وستشمل القرعة 40 دولة تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات تشمل كل مجموعة خمسة فرق استنادا إلى أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) هذا الشهر.

وستلعب الفرق أمام بعضها البعض بنظام الذهاب والإياب على أن تقام المباريات بداية من الخامس من سبتمبر المقبل وحتى التاسع من 2020.

ويتأهل 12 منتخبا، وهم أصحاب الصدارة في كل المجموعة إضافة لأفضل أربعة من أصحاب المركز الثاني، لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الصين والمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.



وسينافس أفضل 24 منتخبا بخلاف هؤلاء في دور منفصل للتصفيات بحثا عن 12 مكانا متبقيا في كأس آسيا والتي تضم 24 منتخبا.



وسيتم تحديد الفريق الأخير ضمن المستوى الخامس لاحقا بعد إلغاء مباراة الإياب بين سريلانكا ومكاو بعد رفض الفريق التابع للمستعمرة البرتغالية السابقة السفر إلى كولومبو متعللا بمخاوف أمنية عقب هجمات وقعت في أبريل الماضي. وكانت مكاو متقدمة 1-صفر عقب مباراة الذهاب التي أقيمت في وقت سابق هذا الشهر.



وتم تصنيف المنتخب السعودي في المستوى الأول إلى جانب إيران واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والإمارات والصين. والعراق وأوزبكستان وسوريا وسلطنة عمان ولبنان وقرغيزستان وفيتنام والأردن في المستوى الثاني، أما فلسطين والهند والبحرين وتايلاند وطاجيكستان وكوريا الشمالية وتايوان والفلبين في المستوى الثالث، و تركمانستان وميانمار وهونج كونج واليمن وأفغانستان والمالديف والكويت وماليزيا في المستوى الخامس، وجاءت منتخبات إندونيسيا وسنغافورة ونيبال وكولومبيا وبنجلادش ومنغوليا وجوام ومكاو/سريلانكا في المستوى الخامس.