الاتفاق يعلن تعاقده مع المدرب خالد العطوي

أعلن مجلس إدارة نادي الاتفاق، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع المدرب السعودي خالد العطوي، وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

واكتفى الاتفاق بنشر صورة العطوي في الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: مرحبا بك في الاتفاق.

وكان المدرب السابق لمنتخب الشباب، قد أعلن اعتذاره في وقت سابق من يوم الاثنين، عن قيادة الأخضر في الفترة المقبلة بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق، تمكن خلالها من تحقيق لقب كأس آسيا تحت 19 عاما في 2018، وبعدها تأهل إلى كأس العالم تحت 20 عاما في بولندا 2019، إلا أن المنتخب خرج من الدور الأول بعد خسارته أمام فرنسا ومالي وبنما.