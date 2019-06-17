خالد العطوي يعلن نهاية مشواره مع الأخضر الشاب

أعلن خالد العطوي، مدرب منتخب السعودي للشباب، نهاية مشواره مع الأخضر بعد مسيرة امتدت إلى ثلاثة أعوام اختتمها بالمشاركة في نهائيات كأس العالم 2019 في بولندا تحت 20 عاما، بعدما حقق لقب كأس آسيا للشباب في 2018.

وقال العطوي في تغريدات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أشكر جميع المسؤولين الرياضيين السابقين والحاليين في هيئة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم على منحهم لي الفرصة في السنوات الثلاث الماضية لخدمة وطني من خلال تدريب منتخب الشباب السعودي.. وأعتذر للجميع.

وأضاف: أشكر الجميع على كل دعم قدموه لي، وأعلم أن الشكر لا يفيكم حقكم. وواصل: لكل من كان شريكا معنا في مسيرتنا من أجهزة فنية وإدارية وطبية وإعلامية وأبنائي اللاعبين ولكل من دعم مسيرتنا من مدربين وإعلاميين ومتابعين ومحبين لكم مني كل الحب والتقدير والشكر.

تجدر الإشارة إلى أن الأخضر ودع مونديال الشباب من دور المجموعات، بعدما خسر المباريات الثلاث التي خاضها أمام فرنسا ومالي وبنما.