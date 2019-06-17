لجنة الاستئناف في اتحاد القدم: لم يتقدم أحد للتظلم أو الطعن

أعلن لجنة الاستئناف الانتخابية يوم الأحد، عدم تقدم أي شخص بالتظلم أو الطعن ضد المرشحين في القائمة المعلنة مطلع يونيو الجاري.

وجاء في نص اللجنة "توضح لجنة الاستئناف الانتخابية إيضاح أنه لم يتقدم لها أي شخص بتظلمه جراء الاستبعاد من الترشح، وكذلك الحال للطعن ضد أي من المرشحين سواء كان بواسطة الأمانة العامة للاتحاد السعودي أو البريد الإلكتروني، وهو ما ترتب عليه قفل باب الطعون والتظلمات على قوائم المرشحين".

وأعلنت لجنة الانتخابات يوم السبت، في الثامن من يونيو الجاري، قائمة انتخابية أولية استوفت الشروط المقررة، وكان على رأسها ياسر المسحل، المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وخالد الثبيتي نائبا للرئيس، وعضوية كل من أضواء العريفي وبندر الأحمدي وتركي السلطان وخالد بن عبدالعزيز بن مقرن وعبدالله كبوها وعبدالعزيز العفالق ومعيض الشهري ونزيه النصر ونعيم البكر.