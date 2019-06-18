6 ملايين ريال تدخل حساب اتحاد جدة من الجمعية العمومية

جمع نادي اتحاد جدة 6 ملايين ريال سعودي كأكثر الأندية استفادة من الجمعيات العمومية الجديدة، بينما يعد الرائد أكثر ناد امتلاكا للأعضاء في الفئتين الذهبية والعادية.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الجديدة في وقت سابق، وتضمنت نوعين، العضوية الذهبية ويقدم العضو فيها دعمًا سنويًا، بمبلغ لا يقل عن 100 ألف ريال، والعضوية العادية حيث يقيد العضو في سجلات النادي، ويدفع اشتراكًا سنويًا بمبلغ ألف و500 ريال لنادي الصم والاحتياجات الخاصة.

ووصلت قيمة المبالغ التي جمعت من الجمعية الجديد لاتحاد جدة إلى 8.088 مليون ريال، حيث بلغ عدد الأعضاء 44، يتواجد 22 منهم في الفئة الذهبية ومثلهم في العادية. وجاء ثانيا الهلال، بعدما وصل المبلغ إلى 6.080 مليون ريال من 35 عضوا، 15 في الفئة الذهبية و20 في العادية.

وبلغ مجموع مبالغ نادي الاتفاق 5.280 مليون ريال، من 33 عضوا، تواجد 13 منهم في الفئة الذهبية و 20 في العادية، وحقق الرائد 3.416 مليون ريال من 8 أعضاء فئة ذهبية و48 عادية.

ويتواجد في عضوية الفتح 35 عضوا، 7 منهم في الذهبية و28 في الفئة العادية، ووصل المبلغ المالي إلى 2.928 مليون ريال. ودفع أعضاء الأهلي 1.684 مليون ريال، 4 منهم من الفئة الذهبية، و 21 في الفئة العادية، وجمع أعضاء الفيصلي 988 ألف ريال من 2 في الفئة الذهبية و 47 في العادية، بينما دفع أصحاب عضوية نادي الوحدة 876 ألف ريال، جمعت من 21 عضوا، 2 في الذهبية و19 بالفئة العادية، فيما جمع نادي الشباب من عضويته 584 ألف ريال، ويتواجد عضوا واحدا في الذهبية و46 في العادية.