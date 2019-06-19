للمرة الثالثة.. النصر يكشف عن البرنامج الزمني للترشح

أعلن نادي النصر، يوم الأربعاء، فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة للمرة الثالثة ولمدة 5 أيام بداية من يوم الأحد المقبل.

ونشر النصر البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ووفقا للبرنامج الزمني، يفتح باب الترشح يوم الأحد الموافق 23 يونيو الجاري ولمدة خمسة أيام، على أن يتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين في 28 يونيو الجاري ولمدة 3 أيام، ويتم الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين في الأول من يوليو المقبل، وينظر في الطعون المقدمة خلال اليوم التالي، بينما تعلن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين في 4 يوليو.

وتقرر أن تعقد الجمعية العمومية لاقتراع الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في 6 يوليو، وفي اليوم التالي يتم الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وينظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ 8 يوليو.

يشار إلى أن الفترتين الأولى والثانية لم تشهدا تقدم أي مرشح لخلافة سعود آل سويلم في رئاسة النادي، بعدما أعلن آل سويلم اعتذاره رسميا عن الترشح لمنصب الرئاسة في الفترة المقبلة لظروف خاصة.