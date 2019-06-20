الاتفاق يعلن عن موعد جمعيته العمومية

أعلن نادي الاتفاق، يوم الخميس، عن عقد جمعيته العمومية يوم الأحد المقبل وذلك لتزكية خالد الدبل لرئاسة مجلس الإدارة ولمدة 4 سنوات.

وقال الاتفاق في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سيتم استقبال الأعضاء في تمام الساعة 4 عصراً (توقيت السعودية)، وسيتم عقد الجمعية العمومية الساعة 5 مساء في مقر النادي.

وضمت القائمة الأولية للأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية والتصويت 33 عضوا، من ضمنهم 13 في الفئة الذهبية.

وتضم القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية النادي، خالد الدبل في منصب رئاسة النادي، إلى جانب حاتم المسحل "نائبا"، وعضوية كل من معاذ العوهلي ومحمد القحطاني وعمر باخشوين وعبدالرحمن المعيبد ووليد الرميح وإبراهيم آل سالم وإياد البقشي.