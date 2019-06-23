الاتفاق يبدأ تدريباته استعداداً للموسم الجديد

يعاود فريق الاتفاق تدريباته استعداداً للموسم الجديد تحت قيادة المدرب السعودي خالد العطوي يوم الاثنين، وذلك في تدريب مفتوح للجماهير على ملعب عبدالله الدبل بمقر النادي.

وسيبدأ الاتفاقيون استعداداتهم للموسم الجديد الذي ينطلق أواخر شهر أغسطس المقبل منقوصين من الحارس الجزائري رايس مبولحي، والظهير التونسي أسامة حدادي اللذين يشاركان في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو.

وكانت إدارة الاتفاق قد تعاقدت مع المدرب السعودي خالد العطوي لمدة موسم عقب نهاية مشاركة المنتخب السعودي للشباب في كأس العالم التي أقيمت ببولندا، كما ضمت البرازيلي روجيريو كوتينيو من الفيصلي، وماجد النجراني من الهلال.