الفيصلي يتوقع خسارة 3 ملايين ريال في العام الجديد

توقع نادي الفيصلي خسارة مالية في ميزانية السنة المالية الجديدة بقدر 3 ملايين ريال سعودي، وذلك بحسب بيان رسمي صادر من النادي يوم السبت.

وقالت إدارة فهد المدلج التي تم إعادة تزكيتها لفترة رئاسية جديدة حتى 2023، أنها تتوقع الحصول على إيرادات تتجاوز 59 مليون ريال سعودي، بينما المتوقع أن تتجاوز المصروفات أكثر من 62 مليون ريال سعودي، مسجلة خسارة تبلغ 3 ملايين ريال سعودي.

وحصل الفيصلي على المركز السادس في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي برصيد 43 نقطة، بينما خرج من ثمن نهائي كأس الملك على يد الهلال.