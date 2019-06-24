الأرجنتيني خورخي ألميرون مدرباً للشباب

وقعت إدارة الشباب عقداً مع المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون لقيادة الفريق الموسم المقبل خلفاً للروماني ماريوس سوموديكا الذي انفصل عن النادي بالتراضي الشهر الماضي.

وصنع ألميرون (48 عاماً) لاسمه شعبية كبيرة في قارة أميركا الجنوبية بعدما تولى تدريب عدة فرق معروفة في الأرجنتين والمكسيك وكولومبيا، كان آخرها سان لورينزو.

وتوج ألميرون ببطولة الدوري الأرجنتيني 2016 مع لانوس، وكذلك بطولة المئوية الثانية لاستقلال الأرجنتين وبطولة السوبر الأرجنتيني في العام ذاته، كما بلغ في 2017 نهائي كوبا ليبرتادوريس مع لانوس قبل الخسارة أمام غريميو في المباراة الختامية.

وفي كولومبيا عندما كان يدرب أتلتيكو ناسيونال، حقق المركز الثاني في الدوري الكولومبي الموسم الماضي، قبل الانتقال إلى سان لورينزو.

وحقق الشباب المركز الخامس في النسخة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.