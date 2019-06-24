الدبل والعطوي يجتمعان بلاعبي الاتفاق في اليوم الأول

طلب خالد الدبل رئيس الاتفاق من لاعبيه التفكير بالموسم المقبل والعمل على تعزيز موقع النادي وذلك في أولى الحصص التدريبية التي خاضها الفريق يوم الاثنين تحت قيادة المدرب الجديد خالد العطوي.

واجتمع الدبل باللاعبين بحضور خالد العطوي مدرب الفريق وعمر باخشوين المدير التنفيذي لكرة القدم وفايز السبيعي مدير الفريق، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة حاتم المسحل و معاذ العوهلي.

وشدد خالد العطوي مدرب الفريق في حديثه مع اللاعبين على ضرورة الانضباط والالتزام بتعليمات الجهازين الفني والإداري، مشيراً إلى أن العمل يجب أن يكون جماعياً بين كل أفراد الفريق بروح واحدة وهدف واحد.