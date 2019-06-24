الفتح يضم صقر عطيف إلى صفوفه لمدة موسمين

أعلن نادي الفتح، يوم الاثنين، تعاقده مع اللاعب صقر عطيف وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل ولمدة سنتين.

وقال الفتح في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": جاء قرار التعاقد مع صقر عطيف بناء على توصية المدير الفني فتحي الجبال، نظرا لما يتمتع به اللاعب من إمكانات عالية ستشكل إضافة للفريق.

وعبر عطيف عن سعادته بالانضمام إلى نادي الفتح، مؤكدا على رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.

وخاض صقر عطيف (28 عاما) تجارب سابقة مع عدة أندية سعودية، وسبق ولعب في رومانيا مع نادي روايال شارلوروا.