الملك سلمان يستقبل رئيس هيئة الرياضة ورؤساء الأندية

استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الاثنين، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية والأندية، في قصر السلام بجدة.

وأشار الملك سلمان إلى اهتمام السعودية بالرياضة والشباب، وأهمية بذل الجهد لرفع اسم المملكة عالياً وتطورها وفق أعلى المعايير.

وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شكره وتقديره للملك سلمان على استقبال الرياضيين، مؤكداً أنهم استمعوا لتوجيهاته التي جسدت حرصه واهتمامه على تحقيق التميز في هذا القطاع الحيوي والمهم، مثمناً الدعم الذي تجده الرياضة السعودية من القيادة، وهو ما أسهم بجذب أنظار الكثير من الداخل والخارج إلى القطاع الرياضي في السعودية ببرامجها وفعالياتها المتنوعة في مختلف المناطق.