كورنثيانز يكشف تفاصيل مفاوضات جوليانو النصر

نفت إدارة كورنثيانز البرازيلي نيتها التعاقد مع جوليانو صانع ألعاب النصر، وذلك رداً على تقارير إعلامية ربطت اللاعب الدولي السابق بالنادي المنتمي إلى مدينة ساو باولو.

ونقلت إذاعة "بانديرانتيس" البرازيلية عن أعضاء مجلس إدارة كورنثيانز نفيهم عزم ناديهم التعاقد مع جوليانو الذي توج مع النصر ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين منتصف الشهر الماضي.

ولعب جوليانو في ناديي إنترناسيونال وغريميو البرازيليين قبل أن يتوجه إلى زينيت سان بطرسبرغ الروسي وفناربخشة التركي، ومن الأخير انتقل الصيف الماضي إلى النصر.



وخاض اللاعب البرازيلي (29 عاماً) 38 مباراة بقميص النصر الموسم الماضي ببطولات الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، سجل خلالها 15 هدفاً، وصنع عشرة أهداف لزملائه.