اعتماد التشكيل الجديد لإدارتي الأهلي والاتحاد

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الثلاثاء، التشكيل الجديد لمجلس إدارتي الأهلي والاتحاد، وذلك لمدة 4 سنوات بعد انعقاد الجمعيتين العموميتين للناديين في الفترة الماضية.

وأعلن حساب هيئة الرياضة في بيان صحافي نشر عبر "تويتر"، تشكيل مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، الذي ضم عبدالصمد القرشي "نائبا للرئيس"، وعضوية كل من وائل الحلبي وأيمن المدني وياسر محروس وغسان نصيف وعمار زهران.

وضمت قائمة نادي الاتحاد المعتمدة برئاسة أنمار الحائلي كلا من أحمد كعكي في منصب نائب الرئيس، وعضوية إبراهيم بخيت وممدوح الحربي ولؤي غلاييني وفيصل التركي وعبدالوهاب عايد وأحمد القطب وحسن باروم.