سعود كريري مديراً لإدارة كرة القدم في الهلال

أعلن نادي الهلال، يوم الثلاثاء، تعيين سعود كريري، اللاعب الدولي السابق، مديرا لإدارة كرة القدم في النادي، خلفا للمستقيل فهد المفرج.

وقال الهلال في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : جاء اختيار كريري "39 عاما" بناء على مسيرته الحافلة في الملاعب السعودية، إلى جانب الصفات القيادية التي يتمتع بها.

ولعب كريري مع أندية القادسية "1997-2003" و الاتحاد "2004-2013" إلى جانب الهلال "2014-2016" والشباب "2016-2018"، وحقق 10 ألقاب مع الفرق التي مثلها خلال مسيرته الاحترافية.

وساهم في تحقيق بطولتي العرب 2002 وخليجي 2003 مع المنتخب السعودي، وخاض 133 مباراة دولية مع الأخضر، وشارك في نهائيات كأس العالم 2006 بألمانيا.