صحيفة بيروفية تكشف أسباب غياب كاريو عن منتخب بلاده

اعتبرت صحيفة بيروفية أن غياب مواطنها أندريه كاريو لاعب الهلال عن تمثيل المنتخب في بطولة كوبا أميركا جاء بسبب إصابته مع ناديه، وكذلك تألق زميله بولو، وهو ما دفع الأرجنتيني ريكاردو غاريكا إلى استبعاده عن القائمة الأساسية.

ولم يلعب كاريو أساسياً في مباريات بيرو في بطولة كوبا أميركا، واكتفى بلعب 3 دقائق فقط خلال 270 دقيقة لعبها منتخب بلاده الذي بلغ ربع النهائي أمام أوروغواي.



وذكرت صحيفة " elcomercio" أن كاريو "28 عاما" ظل حبسيا لدكة احتياط المنتخب، على الرغم من كونه أفضل لاعب بيروفي في كأس العالم 2018 في روسيا، وأضاف التقرير: تحول كاريو من نجم للمنتخب في كأس العالم إلى دكة البدلاء في بطولة كوبا أميركا المقامة في البرازيل، وشارك لمدة 3 دقائق أمام فنزويلا وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ورأت الصحيفة البيروفية أن أن عدم مشاركة كاريو كلاعب أساسي مع المنتخب يعود إلى عدة أسباب، وأشارت إلى تصريح المدرب الأرجنتيني الذي ذكر في وقت سابق أنه لم يلعب في آخر شهرين بسبب الإصابة، إذ كانت مباراته الأخيرة مع الهلال في شهر أبريل الماضي.

وأضافت الصحيفة : ساهم كذلك تألق أندي بولو في خانة الجناح الهجومي بإبعاد كاريو إلى دكة البدلاء، فالأول استطاع خطف الأنظار وأثار إعجاب وسائل الإعلام البرازيلية.

وكان وكيل كاريو قد ذكر في تصريحات صحافية قبل انطلاقة كوبا أميركا 2019، أنه الدولي البيروفي حصل على عدة عروض من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب الفرنسي، لاسيما وأن إعارته من بنفيكا إلى الهلال كانت لمدة عام وانتهت بنهاية الموسم المنصرم، وأشارت التقارير البرتغالية إلى أن نادي النصر والهلال يتنافسان على شراء عقد كاريو من بنفيكا.