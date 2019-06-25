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محمد مجرشي يعزز صفوف الفتح لمدة موسمين

المصدر: العربية. نت
صورة نشرها حساب نادي الفتح بعد الإعلان عن التعاقد مع محمد مجرشي
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أعلن نادي الفتح السعودي لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع محمد مجرشي لمدة عامين، وذلك بناء على توصية المدير الفني للفريق الأول فتحي الجبال.

وقال الفتح في بيان صحافي: جاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال بعد متابعة دقيقة ورؤية ما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة للفريق. وسبق للاعب أن مثل أندية الفيصلي والأهلي وأحد.

من جانبه، عبر مجرشي عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح ، موكدًا على رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه.

كلمات دالّة

#فتحي الجبال, #الفتح, #مجرشي

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