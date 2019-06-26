سانتوس: أتمنى "الآسيوية" مع الأهلي.. وبلوغ المونديال

أكد أدرلان سانتوس، مدافع أهلي جدة، أن النادي يطمح للفوز بلقب دوري أبطال آسيا من أجل المشاركة في النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية، وكتابة تاريخ مميز في مسيرته المهنية وللنادي الأهلي الذي لم يسبق له الحصول على اللقب القاري، مشددا على أن الفوز بدوري الأبطال يجد أهمية قصوى لدى الفريق.

ويلاقي الأهلي فريق الهلال في دور الـ 16 من منافسات البطولة القارية، ومن المقرر أن تلعب مباراتي الذهاب والإياب في أغسطس المقبل.

وقال اللاعب البرازيلي صاحب الـ "30 عاما" في تصريحات لصحيفة "futebolatino": الفوز بدوري أبطال آسيا أحد أهم أهدافنا في الموسم المقبل، ولدينا فرصة لتحقيق ذلك، ولكن علينا أولا تجاوز الهلال في ثمن النهائي.

وذكرت الصحيفة البرازيلية أن مدافع الأهلي لم يتمكن من الظهور بشكل جيد في المسابقات البرازيلية مع فريقي ساو باولو وفيتوريا، ولكنه يتطلع إلى تحقيق هدف مميز في مسيرته الرياضية مع النادي الأهلي السعودي عبر اللعب في كأس العالم للأندية.

وعلق اللاعب على ذلك، قائلا: هدفنا الأول الفوز بدوري أبطال آسيا، ونستطيع تحقيق ذلك لأن الأهلي من الأندية الكبيرة، الأمر الذي سيسمح لنا بفرصة اللعب في مونديال الأندية، وسنقاتل من أجل صنع التاريخ وتحقيق مبتغانا.

وأكد أدرلان سانتوس إلى أنه لم يواجه أي مشكلة في التكيف مع الأجواء في الدوري السعودي والتي لا يعتبرها مختلفة عن التي عاشها في البرازيل وأوروبا، وأوضح: لم أواجه أي مشكلة في الانسجام، ولم يكن الأمر مختلفا أيضا عن تجاربي السابقة، وتكيفت أيضا مع أسلوب اللعب، والحياة في السعودية رائعة.

وانتقل أدرلان سانتوس إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فالنسيا الإسباني، الذي أعاره إلى فيتوريا البرازيلي قبل نقله إلى الدوري السعودي، علما بأنه سبق وخاض تجربة في الدوري البرتغالي مع سبورتينغ براغا.