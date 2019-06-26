كاريو ينفي أخبار عدم انضباطه مع المنتخب البيروفي

دافع أندريه كاريو، لاعب المنتخب البيروفي، عن نفسه وفند الأخبار التي تداولتها الصحافة البيروفية عن عدم انضباطه في معسكر المنتخب خلال منافسات كوبا أميركا بالبرازيل، الأمر الذي جعل المدير الفني ريكاردو غاريكا لا يعتمد عليه ويخرجه من حساباته.

وشارك كاريو "28 عاما" في ثلاث دقائق خلال ثلاث مباريات لعبها المنتخب البيروفي في كوبا أميركا، وهو الأمر الذي أثار استغراب وسائل الإعلام في بلاده، لاسيما أنه كان أحد أبرز نجوم المنتخب في كأس العالم 2018 في روسيا.

ونشر الجناح البيروفي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نفى خلاله الأخبار المتداولة حول عدم انضباطه، وذكر: في الأيام الماضية.. قام بعض الأشخاص بتداول أخبار كاذبة تؤثر على سمعتي وتسعى للتأثير بشكل سلبي على المنتخب.

وأضاف: أنا جزء من الفريق، وجميعنا نعمل من أجل الدفاع عن ألوان المنتخب تحت قيادة المدير الفني "الأستاذ" غاريكا.

وأكد كاريو، لاعب الهلال المعار من بنفيكا البرتغالي، أنه يقدم كل ما لديه في التدريبات، ومستعد لمساندة زملائه داخل الملعب في أي وقت، وأردف: أبذل قصارى جهدي للمساعدة المنتخب، ليس هناك اعتزاز أكبر من الدفاع عن ألوان بلادي، وأشكر زملائي في الفريق، لأنهم يدعمونني دوما ونحن عبارة عن مجموعة قوية ولن يستطيع أحد أن يكسرنا.

وتلعب بيرو، يوم السبت، ضد أوروغواي في ربع نهائي كوبا أميركا، وتأهل المنتخب البيروفي بصعوبة إلى دور الـ8، بعدما حل ثالثا في مجموعته "4 نقاط"، وصعد كأفضل "الثوالث".