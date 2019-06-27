مرشحان يتنافسان على رئاسة نادي النصر

تقدم المرشحان صالح الأطرم ونصر النصر، يوم الخميس، بملفيهما للترشح لرئاسة نادي النصر، وذلك في اليوم الأخير قبل إغلاق باب الفترة الثالثة للترشح.

وكانت الفترتان الأولى والثانية شهدتا عدم تقديم أي مرشح لأوراقه من أجل خلافة سعود آل سويلم في رئاسة مجلس إدارة النصر، قبل أن تعلن الهيئة العامة للرياضة عن فتح باب الترشح للمرة الثالثة يوم الأحد الماضي ولمدة 5 أيام.

ومن المقرر أن يتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين يوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام متتالية، على أن يفتح باب الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين في الأول من يوليو، ويتم النظر في اليوم التالي في الطعون المقدمة، بينما يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين في 4 يوليو ولمدة يومين، وذلك قبل موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية المقرر في 6 يوليو.

وبحسب البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء إدارة نادي النصر، سيكون الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية في 7 يوليو، وينظر في اليوم التالي في الطعون المقدمة.