الهلال يدشن تحضيراته للموسم الجديد بحضور "عموري"

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم الجمعة، تحضيراته للموسم الجديد، وذلك بإجراء الفحوصات الطبية الاعتيادية للاعبين، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام قبل مغادرة البعثة إلى النمسا، فجر يوم الثلاثاء المقبل.

والتقى فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة النادي، بلاعبي الفريق وأعضاء الجهازين الإداري والفني، وتمنى لهم التوفيق في منافسات الموسم الجديد وتحقيق تطلعات جماهير النادي.

وأقامت إدارة العلاقات العامة في النادي حفلا مبسطا بحضور رئيس النادي، وذلك بمناسبة عودة اللاعبين من إجازتهم الصيفية عقب نهاية الموسم المنصرم.

وسلمت إدارة كرة القدم برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة للاعبين، والذي يتضمن مواعيد الفحوص الطبية وبرنامج المغادرة إلى النمسا، ومن المقرر أن يستمر معسكر الهلال الخارجي لغاية 23 يوليو المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للاعبين لحظة وصولهم إلى النادي، وظهر خلاله تواجد اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، والذي لم يتضح موقفه في الاستمرار مع الفريق أو العودة إلى العين الإماراتي – حسب التقارير الصحافية.