هيئة الرياضة تمدد فترة الترشح في نادي النصر

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية تمديد فترة الترشح لرئاسة وعضوية نادي النصر إلى يوم الخميس المقبل الموافق 4 يوليو، وذلك بطلب من لجنة الأعضاء الذهبيين في النادي.

وقالت الهيئة العامة للرياضة في حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : تود اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية الإيضاح بأنها تلقت مساء اليوم خطابا من لجنة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر بشأن طلب تمديد فترة الترشح لرئاسة وعضوية النادي، وذلك لرغبة التشاور ومناقشة ملفات القوائم المرشحة وفقا لما نصت عليه الفقرة "1" من المادة "68" من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وأضاف البيان الصحافي: سعيا إلى ما يحقق مصالح نادي النصر، قررت اللجنة العامة للانتخابات تمديد فترة الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي حتى الساعة العاشرة من يوم الخميس المقبل.