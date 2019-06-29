الاتفاق يتعاقد مع مدافع إفريقيا الوسطى يامبيري

أعلنت إدارة الاتفاق التوقيع مع المدافع سيدرك يامبيري مدافع منتخب إفريقيا الوسطى قادماً من نادي ديجون الفرنسي، بعقد يمتد حتى 2022.

وقال النادي الشرقي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً وقع مبدئياً، على أن يتم التوقيع الرسمي بعد إجراء الفحص الطبي في مستشفيات المانع، الشريك الطبي للنادي.

وولد يامبيري في مدينة بوردو الفرنسية، وانضم إلى الفريق الشهير في عام 2013، وكانت مباراته الأولى في أكتوبر 2014 أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يرحل إلى نادي أنجي الروسي بالإعارة لمدة نصف موسم، وانتقل بعد ذلك إلى أبويل القبرصي.

وفي صيف 2017 وقع مع نادي ديجون عقداً لمدة عامين، وأسهم في بقاء النادي بالدرجة الأولى الفرنسية بعد الفوز في الملحق الفاصل.