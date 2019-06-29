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الهلال ينهي علاقته بعبدالملك الخيبري

المصدر: العربية.نت
الخيبري انتقل إلى الهلال صيف 2016
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وقعت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل مخالصة مالية مع لاعب الوسط المدافع عبدالملك الخيبري يوم السبت، في ثاني مخالصة مالية بعد الأرجنتيني سيروتي.

ووجه الخيبري شكره لرؤساء الهلال الذين تعاقبوا على النادي خلال فترة تواجده، بالإضافة إلى اللاعبين والمدربين ومديري الكرة والجماهير.

وانتقل الخيبري (33 عاماً) إلى الهلال صيف 2016 قادماً من الشباب، وحقق في موسمه الأول ثنائية الدوري والكأس تحت إشراف الأرجنتيني رامون دياز.

وتعرض الخيبري إلى إصابة قوية أبعدته عن الملاعب الموسم الماضي لفترة طويلة، قبل أن يعود في مطلع فبراير بمباراة أمام الفتح.

وعلى صعيد المنتخب السعودي، كان الخيبري عنصراً هاماً في وصول الأخضر إلى المونديال الروسي تحت قيادة الهولندي بيرت فان مارفيك، لكنه بقي على مقاعد البدلاء في مباريات كأس العالم تحت إشراف الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي

كلمات دالّة

#دياز, #بيتزي, #الشباب, #الهلال, #عبدالملك الخيبري

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