برانكو: دفاع الأهلي يعاني.. و"الكرة الجذابة" هدفي

اعترف الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب أهلي جدة المعين حديثاً، أن الفريق تلقى عدداً كبيراً من الأهداف في الموسم الماضي، وهو ما دفعه إلى التعاقد مع 3 لاعبين في الخط الخلفي.

وضم أهلي جدة كلاً من خالد البركة لاعب الظهير الأيسر ويزيد البكر المدافع الأيمن وأخيراً محمد خبراني مدافع القادسية.

وقال برانكو في المؤتمر الصحفي: تلقى الفريق عدداً كبيراً من الأهداف في الموسم الماضي، وهو ما يحتم علينا تعزيز الخط الخلفي بعناصر قادرة على تقديم الإضافة. وأردف: لدي عمل كبير ينتظرني في الفترة المقبلة، ونحتاج وقفة الجميع لتحقيق الطموحات.

وزاد: لدينا 7 خانات للاعبين الأجانب، وأنا مستمر بالنقاش مع الأجهزة الإدارية لبحث كافة الخيارات الممكنة في فترة الانتقالات الحالية، وكل ما استطيع أن أعد به الجماهير هو العمل وتقديم كرة قدم جذابة وهجومية.