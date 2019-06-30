أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن المنتخب السعودي للشباب الفائز ببطولة كأس آسيا الأخيرة، سيكون أول من يطبق عليه برنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال مؤتمر إطلاق برنامج الابتعاث: تبدأ كرة القدم السعودية كتابة فصل جديد من حكايتها بدعم غير محدود ورعاية سامية من قبل الملك وولي العهد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قائلا: اليوم نأخذ خطوة مهمة تجاه تعزيز إرثنا الكروي ووضع الأسس التي تزيد من فرص نجاح المنتخبات السعودية في المحافل الدولية عن طريق إطلاق برنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم. حيث يستهدف البرنامج المواهب السعودية وتزويدهم بالمهارات الفنية والحياتية التي تجعلهم قادرين على التكيف مع الثقافة الكروية الأوروبية وأساليب التدريب المتبعة في كبرى الأندية العالمية وضمان البيئة المثالية.

وزاد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حول أهداف البرنامج وقال: يهدف برنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم لتنمية المواهب الشابة من لاعبي كرة القدم كهدف قصير المدى من أجل بناء جيل قوي قادر على تغذية المنتخبات السعودية في المحافل القارية والعالمية القادمة، ورفع القيمة الفنية والتجارية للبطولة المحلية.

واختير المنتخب السعودي للشباب، بطل كأس آسيا 2018، كأول جيل يطبق عليه برنامج الابتعاث، حيث قال الأمير عبدالعزيز الفيصل: قمنا على وجه الخصوص باختيار جيل 1999 – 2000 الفائز بكأس آسيا تحت 19 عاماً ليكون نواة للبرنامج حيث وصل لاعبو هذا الفريق لمرحلة عمرية مناسبة لبدء رحلتهم الكروية في الفريق الأول لأنديتهم والمنتخب السعودي.