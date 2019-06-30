الهلال يعلن تعاقده مع المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو

وقعت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل يوم الأحد مع المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو لمدة عامين، بعد رحيله عن نادي باوك اليوناني.

وقاد رازفان عدة أندية أوروبية، من أبرزها رابيد بوخارست والمنتخب الروماني، وباوك سالونيكا اليوناني، وخلال مسيرته التدريبية حقق رازفان 5 بطولات، كأسي رومانيا مع رابيد بوخارست، وكأسي اليونان والدوري مع باوك.

ويعرف رازفان كونه ابن المدرب الشهير مرسيا لوتشيسكو، والذي حقق العديد من البطولات المحلية والرومانية، كما فاز ببطولات أوروبية مع غلطة سراي التركي في 2001، وكانت بطولة السوبر الأوروبي، ومع شاختار دونتسك الأوكراني في 2009 ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي.