التعاون.. ناد يحتضن "المبعدين" ويعيد توهجهم

يتمنى أحمد عسيري مدافع التعاون الجديد أن يحالفه الحظ ويعيده النادي المتوج ببطولة كأس الملك الموسم الماضي إلى الواجهة مجدداً بعدما استعاد بعض اللاعبين الذين لعبوا في صفوف النادي القصيمي تألقهم مجدداً.

وأعلنت إدارة التعاون يوم الاثنين التعاقد مع قائد اتحاد جدة أحمد عسيري (27 عاماً) لمدة 3 مواسم، وذلك عقب يومين من توقيعه مخالصة مالية مع ناديه السابق.

وشهد عسيري ذاته عودة زميله عدنان فلاتة إلى صفوف اتحاد جدة صيف 2016 بعدما تركه قبل ذلك التاريخ بما يقارب 5 مواسم، وذلك إثر تألقه مع التعاون والمساهمة معه ببلوغ دوري أبطال آسيا.



وترك الاتحاديون عدنان فلاتة يرحل إلى الوحدة وبعدها النصر والفتح وانتقل بعدها إلى التعاون، وتقلد شارة القيادة في صفوف الأخير وساهم مع بقية اللاعبين بالوصول إلى دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ النادي القصيمي.

وحضر عبدالمجيد الرويلي إلى التعاون كلاعب حر بعد نهاية عقده مع الشباب، إلا أن لاعب الوسط استطاع اكتشاف نفسه مجدداً مع أصحاب القمصان الصفراء، ووصل إلى المنتخب السعودي إبان تواجد الهولندي بيرت فان مارفيك، وانتقل بعدها إلى الهلال مقابل 8 ملايين ريال.

وحصد إبراهيم الزبيدي نجومية الموسم الماضي بفضل مستوياته الباهرة التي قدمها مع البرتغالي بيدرو إيمانيول، رغم لعبه في النصر سابقاً لكنه لم يستطع حجز خانة أساسية إبان تواجد حسين عبدالغني، ورحل بعدها إلى نجران قبل أن يستقر به المطاف في نادي التعاون.



ومن ضمن نجوم التعاون الموسم الماضي، طلال عبسي، الذي حمل أول بطولة في تاريخ النادي بعد الفوز على اتحاد جدة، ناديه السابق، في المباراة النهائية لكأس الملك، وهو مسجل هدف التعادل قبل أن يحرز الكاميروني توامبا هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.



كما لعب أحمد الزين في نادي الاتحاد ببداية مشواره، قبل أن تنهي إدارة النادي الجداوي تعاقدها معه، وتألق في صفوف التعاون وعاد إلى جدة ليلعب لمصلحة الأهلي.